Serie A, prosegue il 30° turno: le tre sfide in programma
Dopo i due anticipi del venerdì - Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese - prosegue il trentesimo turno di Serie A, con tre gare in programma nella giornata di oggi. Alle 15.00 arriverà il fischio d'inizio di Parma-Cremonese, mentre alle 18.00 il Milan, reduce dalla sconfitta contro la Lazio nell'ultimo turno, dovrà affrontare al Meazza il Torino di D'Aversa, rinfrancato dalla netta vittoria contro il Parma.
Si concluderà, infine, con il match tra Juventus e Sassuolo, con Grosso alle prese con casi di pertosse, immediatamente isolati. all'interno del gruppo squadra. Alle 20.45 partirà l'incontro in programma all'Allianz Stadium: i bianconeri, usciti vittoriosi dall'ultimo turno con l'Udinese, dovranno far risultato per rincorrere il Como per il quarto posto.