Bologna, Italiano pensa al maxi-turnover per la Lazio: le possibili scelte
21.03.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ripresa immediata per il Bologna. C'è poco tempo per preparare la sfida contro la Lazio dopo la vittoria in Europa League contro la Roma, che ha permesso ai rossoblù di passare il turno e giocarsi i quarti ad aprile contro l'Aston Villa. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Italiano sta riflettendo su diversi cambi per la gara del Dall'Ara.
Di fronte a Ravaglia (Skorupski è infortunato), possibile il ritorno di Heggem dall'inizio in coppia con Casale; come terzini invece Joao Mario è in vantaggio su Zortea a destra, con Miranda che si rivedrà a sinistra (giovedì era squalificato). A centrocampo ci saranno Sohm e Moro, con Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sulla trequarti alle spalle di Dallinga.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.