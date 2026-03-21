WOMEN | Lazio - Roma, il messaggio di Goldoni alla squadra e ai tifosi - FOTO
Giornata importante per la Lazio Women, alle 18 di oggi pomeriggio ci sarà il derby al Fersini. È la gara più sentita della stagione che questa volta mette anche in palio punti pesantissimi per entrambe. Le biancocelesti vogliono conquistare un posto in zona Champions, le giallorosse consodilare il primo posto in classifica.
Non sarà del match Eleonora Goldoni, finita ai box per un infortunio alla caviglia. La centrocampista però, non mancherà per dare sostegno alle proprie compagne. Via social, con un post su Instagram, la numero 25 ha condiviso un video accompagnato da un messaggio per la squadra e i tifosi: "Ci sono partite che valgono più di tre punti. Partite che si sentono nello stomaco prima ancora di giocarle. Ci sono partite che ti mettono davanti a tutto: fatica, sacrifici, attese, sogni. Oggi è una di quelle. Oggi ci giochiamo il derby. Con il cuore, quello che batte per queste emozioni. Sempre".
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