Atalanta, stop Scamacca: salta la Lazio in Coppa Italia? I tempi di recupero
21.03.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si ferma Scamacca. Nuovo infortunio per l'attaccante dell'Atalanta, che ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Per questo sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato contro il Verona e i playoff Mondiali con l'Italia. I tempi di recupero dovrebbero essere di circa 15/20 giorni: difficile che il classe '99 riesca a rientrare il 6 aprile contro il Lecce, più probabile l'11 contro la Juventus. Non sembra essere a rischio, quindi, la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, in programma il 22 aprile.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.