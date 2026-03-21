Lazio, un solo diffidato contro il Bologna: chi rischia di saltare il Parma
21.03.2026 15:30 di Mauro Rossi
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Domenica alle 15:00 la Lazio sarà impegnata al Dall’Ara contro il Bologna nella gara valida per la trentesima giornata di Serie A. I biancocelesti andranno a caccia del sorpasso in classifica nei confronti dei rossoblu, per raggiungere un ottavo posto che almeno eviterebbe alla squadra di Sarri di dover giocare i sedicesimi di finale della prossima Coppa Italia in estate.
La Lazio si presenterà alla sfida con un solo diffidato che, in caso di ammonizione, salterebbe la gara dopo la sosta per le nazionali contro il Parma. Il calciatore in questione è Cancellieri, destinato salvo sorprese a partire dalla panchina. Entreranno invece in diffida con il prossimo giallo Gila, Pedro e Nuno Tavares.