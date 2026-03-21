WOMEN | Lazio - Roma, le formazioni ufficiali: la scelta su Piemonte
Tutto pronto al Fersini per la gara tra Lazio Women e Roma, valida per la diciassettesima giornata di Serie A femminile. Le biancocelesti provano a sfruttare il pareggio della Juve con il Genoa ultimo in classifica per entrare in zona Champions, le giallorosse cercano punti importanti nella corsa scudetto. Proprio in vista del match, in programma alle ore 18:00, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Benoit, Simonetti, Oliviero; Visentin, Le Bihan; Karczewska. Allenatore: Gianluca Grassadonia.
A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Piemonte, Mancini, Cafferata.
ROMA (4-3-3): Baldi; Thogersen, Oladipo, Antoine, Veje; Csiki, Giugliano, Greggi; Haavi, Viens, Dragoni. Allenatore: Luca Rossettini.
A disposizione: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Dorsin, Corelli, Pandini, Bergamaschi, Babajide, Ventriglia, Galli, Testa, Piekarska.