WOMEN | Lazio - Roma, al Fersini anche Yang: l’ex biancoceleste in tribuna per il derby
21.03.2026 17:35 di Mauro Rossi
Pomeriggio di gala al Fersini, dove si sfidano Lazio Women e Roma in un derby che potrebbe regalare punti importanti in vista della corsa Champions. Sono tanti per l’occasione i tifosi presenti a Formello, tra cui anche una d’eccezione. È infatti in tribuna per assistere alla stracittadina Lina Yang, centrocampista passata lo scorso anno per la Lazio e oggi impegnata in Turchia con la maglia del Galatasaray.