Lazio, i convocati di Sarri per il Bologna: rientra Romagnoli, out in cinque
21.03.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alla vigilia della gara contro il Bologna, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati. Assenti Provedel, Cataldi, Basic, Rovella e Zaccagni; presente invece Romagnoli. Di seguito l’elenco completo.
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Provstgaard;
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.