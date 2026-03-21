Lazio, i convocati di Sarri per il Bologna: rientra Romagnoli, out in cinque

21.03.2026 17:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, i convocati di Sarri per il Bologna: rientra Romagnoli, out in cinque
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Alla vigilia della gara contro il Bologna, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati. Assenti Provedel, Cataldi, Basic, Rovella e Zaccagni; presente invece Romagnoli. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Provstgaard;

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.