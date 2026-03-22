Lazio, Ianni: "Rincorsa? Sì, ma solo su di noi. Ciò che vogliamo..."
22.03.2026 18:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Marco Ianni, nella conferenza stampa post-Bologna, ha parlato anche degli obiettivi della squadra. Chiamato a dire se effettivamente la Lazio possa rendersi protagonista di una vera rincorsa in classifica, il vice di Sarri si è espresso in questo modo:
"La rincorsa? Solo su di noi. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili perché il distacco non so se possiamo colmarlo, ma dobbiamo rendere orgogliosa la nostra gente e per farlo dobbiamo tirare fuori il massimo. La rincorsa non dipende solo da noi, poi vediamo dove siamo arrivati ma non con la pressione di doverla vincere ma con l’entusiasmo che portiamo in campo".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.