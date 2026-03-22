Pedro, vittoria e quota 200. E la reazione social non tarda ad arrivare - FT
22.03.2026 20:01 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Non tarda ad arrivare la reazione di Pedro per la vittoria della sua Lazio contro il Bologna e per l'orgoglio di aver centrare le 200 presenze con la maglia biancoceleste. Qualche ora più tardi rispetto alla conclusione del match del Dall'Ara, lo spagnolo ha condiviso su Instgram alcuni scatti del match, per poi aggiungere: "Oggi un'altra bella vittoria per festeggiare le 200 presenze con l'aquila sul petto. Molto orgoglioso del traguardo e felice per tutta la squadra. Continuiamo così. Forza Lazio".
Di seguito il post in questione:
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.