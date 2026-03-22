Lazio | Ianni su Przyborek: "Deve specializzarsi. Ecco in che ruolo lo vediamo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la partita contro il Bologna, Marco Ianni è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Dall'Ara. E tra i temi trattati, anche lo scarso minutaggio di alcuni nuovi acquisti, tra cui Ratkov e Przyborek. Su quest'ultimo, in particolare, il vice-allenatore biancoceleste ha spiegato:

"Su Ratkov e Przyborek? Vale quello che ho detto per Taylor. Non è facile arrivare nel campionato italiano, loro magari vengono da esperienze con meno conoscenze. Taylor viene dall’Ajax, Ratkov giocando con un attaccante centrale solo non è facile e spero possa trovare più spazio. Adrian è un giocatore molto giovane, ha grandi qualità ma deve specializzarsi. Secondo noi è più un centrocampista, un interno. Avrà le sue chance da qui alla fine del campionato”.