Lazio | Ianni su Przyborek: "Deve specializzarsi. Ecco in che ruolo lo vediamo"

22.03.2026 20:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio | Ianni su Przyborek: "Deve specializzarsi. Ecco in che ruolo lo vediamo"

Dopo la partita contro il Bologna, Marco Ianni è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Dall'Ara. E tra i temi trattati, anche lo scarso minutaggio di alcuni nuovi acquisti, tra cui RatkovPrzyborek. Su quest'ultimo, in particolare, il vice-allenatore biancoceleste ha spiegato: 

"Su Ratkov e Przyborek? Vale quello che ho detto per Taylor. Non è facile arrivare nel campionato italiano, loro magari vengono da esperienze con meno conoscenze. Taylor viene dall’Ajax, Ratkov giocando con un attaccante centrale solo non è facile e spero possa trovare più spazio. Adrian è un giocatore molto giovane, ha grandi qualità ma deve specializzarsi. Secondo noi è più un centrocampista, un interno. Avrà le sue chance da qui alla fine del campionato”.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.