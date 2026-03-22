Bologna - Lazio, Taylor è l’MVP del match: il messaggio di Rovella - FOTO
22.03.2026 17:32 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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La Lazio batte il Bologna grazie a una doppietta di Taylor e torna a casa con i tre punti. L’olandese è stato, insieme a Motta, uno dei protagonisti assoluti del match e si è aggiudicato il premio MVP del match. La società lo ha celebrato sui social condividendo un post con lo scatto del centrocampista e il premio. Tra i commenti, spicca quello di Rovella che si è complimentato col compagno di squadra che si è espresso utilizzando l’emoticon delle mani alzate.
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