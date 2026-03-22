Lazio, Patric a Dazn: "Vogliamo continuare così. Ci sono tanti punti in palio"

Al termina della sfida tra Lazio e Bologna, Patric ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: “Sappiamo quanto è difficile vincere qui, il Bologna è una grande squadra. Penso che abbiamo fatto un’altra grandissima partita. Di umiltà di cuore. Bravissimi tutti questa è la mentalità”.

“Abbraccio a Ianni? Un abbraccio di squadra. Marco è un grandissimo allenatore e l’abbiamo fatto perché questa gara è stato il risultato di quanto fatto negli ultimi mesi. Prima della sosta erra importante dare continuità a quanto fatto. Dobbiamo continuare su questa strada”.

“Noi abbiamo fissato l’obiettivo di continuare così fino all’ultimo minuto. Questo ci aiuta anche per la Coppa italia. Dobbiamo guardare gara dopo gara, non è ancora finito il campioanto. Ci sono tanti punti in palio, nulla è detto. Dobbiamo fare più punti possibili e a maggio vedremo dove siamo arrivati”.