Lazio, Provstgaard a LSC: "È un bel momento per noi, il lavoro ripaga sempre"

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Dopo la vittoria contro il Bologna, il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole: "È un bel momento per me, per tutta la squadra e per il mister. Abbiamo lavorato tanto in tutto il campionato per raggiungere le tre vittorie di fila. È stata una partita bellissima, così è il calcio. Sono felice per Motta che è un bravo ragazzo, lavora tanto in settimana. E il lavoro ripaga sempre. Abbiamo tanti infortunati, ma è una possibilità per gli alttri giocatori in rosa. Oggi l'abbiamo visto, ci sono tante cose positive. Nazionale? Sono molto contento per la convocazione, è stata una settimana bellissima. Sono davvero felice e non vedo l'ora di andare in ritiro con la Danimarca".