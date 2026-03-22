MIXED ZONE | Lazio, Provstgaard: "Felici per la vittoria. Taylor fantastico"

Al termine della sfida de Dall'Ara contro il Bologna, vinta dalla Lazio per 2-0 grazie alla doppietta di Taylor Oliver Provstgaard è intervenuto in zona mista, queste le sue parole: “Difficile dire cosa sia cambiato ma qualcosa è successo. Adesso abbiamo conquistato tre vittorie lavorando bene tutta la settimana e siamo in fiducia. Siamo felici per la vittoria".

"Durante la settimana lavoriamo tanto in difesa con il mister per noi non cambia se gioco io o Mario Gila, sappiamo cosa dobbiamo fare”.

"Abbiamo i nostri obiettivi. Se continuiamo così possiamo vedere quello che succede in campionato e poi penseremo alla gara importantissima contro l’Atalanta".

"Taylor? Conosce le sue qualità, è un giocatore fantastico e siamo felicissimi di averlo in spogliatoio”.

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