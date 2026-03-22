Ex Lazio | Immobile si sblocca: primo gol in Ligue 1 con il Paris FC
22.03.2026 18:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ecco Ciro Immobile. L'ex capitano della Lazio è tornato a segnare, realizzando il primo gol della sua stagione. L'ha fatto con la maglia del Paris FC, in Francia, sbloccando la gara contro il Le Havre. A gennaio si è trasferito in Francia dal Bologna, dove era arrivato in estate lasciando la Turchia e il Besiktas. Ora ha anche realizzato la sua prima rete nel campionato francese.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.