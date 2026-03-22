Lazio, Ianni fa chiarezza su Gila: "Ecco che problema ha"
22.03.2026 17:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Ai microfoni di Lazio Style Channel, Marco Ianni, secondo di Maurizio Sarri, è intervenuto dopo il successo contro il Bologna per affrontare anche l'infortunio di Mario Gila, uscito dal campo per un problema muscolare: "Gila veniva da settimane in cui si trascinava un’infiammazione al ginocchio, penso sia un riacutizzarsi di questa infiammazione, ha voluto stringere denti, si è allenato poco voleva esserci gli va fatto un applauso. Il riacutizzarsi dell’infiammazione porterà a sfruttare la sosta sperando di riaverlo col Parma".