Bologna, Heggem a Dazn: "Nella ripresa eravamo statici. Siamo delusi"
22.03.2026 17:20 di Christian Gugliotta
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Il difensore rossoblù Torbjorn Heggem è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio - Bologna. Di seguito le sue parole:
“Abbiamo giocato bene nel primo tempo e potevamo anche segnare. Nel secondo tempo eravamo troppo statici in costruzione e non siamo riusciti a vincere”.
“Sapevamo sarebbe stata una partita dura dopo la gara di Roma. abbiamo gicoato 120 minuti, ma non possiamo usarla come scusa. Siamo costruiti per giocare due partite a settimana, non siamo felici per il risultato, soprattutto in casa vogliamo tornare a vincere”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.