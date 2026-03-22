Italia, ancora problemi per Gattuso: si ferma un difensore. Le ultime
22.03.2026 20:01 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Sembrano non finire mai i problemi per Gattuso in vista dei playoff che l’Italia giocherà contro l’Irlanda del Nord. Il difensore della Roma Gianluca Mancini è infatti uscito all’intervallo della sfida contro il Lecce per un problema muscolare al polpaccio sinistro.
Nelle prossime ore si capirà meglio l’entità del problema e anche se potrà rispondere presente alla chiamata della Nazionale.
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Jessica Reatini
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