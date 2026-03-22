Serie A, la Fiorentina ferma l’Inter: si riapre la corsa scudetto
22.03.2026 22:55 di Mauro Rossi
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© foto di Federico De Luca 2026
Non basta il gol di Pio Esposito trentanove secondi dopo il fischio d’inizio all’Inter per portare a casa tre punti vitali nella corsa scudetto. I nerazzurri restano sul filo per tutta la gara, senza mai riuscire a raddoppiare e anzi lasciando diverse occasioni alla Fiorentina. Che, alla fine, ne approfitta e ringraziando strappa un punto vitale nella lotta salvezza. La rete del pareggio arriva al minuto 77, con una leggerezza clamorosa di Barella che porta poi al gol di Ndour. Più Fiorentina che Inter anche nel finale, salvo un’occasione cestinata da Akanji nel recupero. La squadra di Vanoli sale così a +2 su Cremonese e Lecce e quindi dall’ultimo posto retrocessione, quella di Chivu è ora a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli.