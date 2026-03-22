PRIMAVERA | Inter - Lazio 3-2: i nerazzurri vincono in rimonta al 95'
È una beffa atroce quella subita dalla Lazio Primavera, che proprio allo scadere perde 3-2 in rimonta sul campo dell’Inter. Nel primo tempo, i biancocelesti sono più brillanti e si portano sullo 0-2 grazie alle reti firmate da Bordon e Sulejmani e a un penalty spedito sul palo da Zarate. Nella ripresa, la squadra di Punzi subisce il ritorno di fiamma dei nerazzurri, che accorciano le distanze con una splendida rete di Zouin. All’87’, poi, Marello il pari su calcio di rigore e all’ultimo pallone della partita è la testa di Bovio a ribaltare il risultato, consegnando i tre punti ai padroni di casa. La Lazio, così, rimane ferma a 39 punti, continuando a navigare a più quattro sulla zona play-out.
Primavera 1 | 31ª giornata
Domenica 22 marzo 2026, ore 13:00
KONAMI Football Centre in memory of Giacinto Facchetti, Milano
INTER: Taho; Marello, Cerpelletti (52' Kukulis), Zouin, Zarate, Bovio, Venturini, El Mahboubi, Ballo (52' Nenna), Mancuso (76' Gjeci), Jakirovic. A disp.: Farronato, Kartelo, Putsen, Virtuani, Breda, Williamson, Slatina, Jaiteh. All.: Benito Carbone.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (76' Pernaselci), Bordon, Bordoni; Ferrari, Munoz (69' Battisti), Santagostino, Cuzzarella (87' Canali), Calvani; Sulejmani (76' Marinaj), Serra (87' Sana Fernandes). A disp.: Bosi, Milillo, Gelli, Trifelli, Montano, Morelli. All.: Francesco Punzi.
Arbitro: Massari (sez. Torino)
Assistenti: Montanelli - Schirinzi
Marcatori: Bordon (9', L), Sulejmani (18', L), Zouin (54', I), Marello (rig., 87', I), Bovio (90'+5', I).
Ammoniti: Zouin (I), Calvani (L).
Espulsi: /
Recupero: 1' p.t., 3' s.t.
SECONDO TEMPO
90'+5' - Triplice fischio: Inter - Lazio Primavera termina 3-2.
90'+5' - Rete dell'Inter. Sull'ultimo pallone disponibile, Marello trova su punizione la testa di Bovio, che segna il gol vittoria. Lazio beffata.
90'+4' - Calvani ammonito per una trattenuta su El Mahboubi.
90'+2' - Zouin prova a soprendere Pannozzo, ma calcia sull'esterno della rete.
90' - L'arbitro concede tre minuti di recupero.
87' - Ultimi due cambi nella Lazio: dentro Sana Fernandes e Canali, fuori Serra e Cuzzarella.
87' - L'Inter pareggia i conti. Stavolta sul dischetto si presenta Marello, che apre il piattone e spiazza Pannozzo.
86' - Altro rigore per l'Inter. Marinaj sbaglia un pallone sanguinoso e Pernaselci stende Zouin in area nel tentativo di rimediare.
81' - Ennesimo pallone interessante servito da Marello, che su punizione trova Jakirovic in area. Il suo colpo di testa termina lontano dalla porta.
76' - Cambia anche l'Inter: Gjeci prende il posto di Mancuso.
76' - Altri due cambi tra le fila biancocelesti: dentro Pernaselci e Marinaj, fuori Ciucci e Sulejmani.
73' - Soffre la Lazio. Stavolta è El Mahboubi a mettere in difficoltà la difesa biancoceleste con un ottimo spunto: il suo tiro col sinistro alla fine termina alto.
71' - Altra gran giocata di Zouin che va via sulla sinistra e crossa per Kukulis: il suo colpo di testa è debole e diviene facile preda di Pannozzo.
69' - Prima sostituzione per Punzi: Battisti prende il posto di Munoz.
63' - Occasione per Serra dal limite: il suo tiro è potente, ma termina sopra la traversa.
61' - Nerazzurri ancora pericolosi. Zarate riceve al limite e scarica col sinistro, mandando il pallone a pochi centimetri dal palo.
54' - L'Inter accorcia le distanze. Rete splendida di Zouin che salta tutta la retroguardia biancoceleste, Pannozzo compreso, e scarica in rete.
52' - Primi due cambi nell'Inter: fuori Ballo e Cerpelletti, Nenna e Kukulis.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45'+2' - Si chiude il primo tempo: 0-2 all'intervallo.
45' - Segnalato un minuto di recupero.
37' - L'Inter fallisce il penalty! Zarate incrocia col destro, ma la palla esce dopo aver centrato la parte interna del palo.
35' - Rigore per l'Inter! El Mahboubi anticipa Bordoni che forse lo colpisce. L'arbitro assegna il penalty, ma resta qualche dubbio.
28' - Zouin scivola e travolge Santagostino: l'arbitro estrae il primo giallo del match.
26' - Tentativo di Marello dalla distanza, il pallone termina alto.
19' - Occasione Inter. Marello trova con un traversone in area la testa di Venturini, che colpisce e manda il pallone a un passo dal palo.
18' - GOOOOL DELLA LAZIO! Gran giocata di Serra che pentra in area e mette Sulejmani a tu per tu con Taho. Il centravanti albanese mette in rete e firma il raddoppio biancoceleste.
16' - Lazio pericolosa. Calvani ci prova da fuori col mancino e trova una gran risposta di Taho.
15' - Ballo trova in area di rigore Zarate, che conclude di prima e trova il muro decisivo di Bordon.
12' - Zouin rientra sul sinistro e prova a sorprendere Pannozzo sul primo palo: il portiere biancoceleste va a terra e blocca.
9' - GOOOOL DELLA LAZIO! Bordon svetta più in alto di tutti sulla punizione di Calvani e incorna in rete.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Inter - Lazio Primavera, gara valida per la trentunesima giornata di campionato. Appena quattro punti separano dalla zona play-out la squadra di Punzi che, per avvicinarsi all'obiettivo salvezza, dovrà provare a fare risultato contro i nerazzurri, attualmente in piena lotta per un posto tra le prime sei in classifica. Appuntamento alle ore 13:00 per il fischio d'inizio.