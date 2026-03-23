Lazio, l'infortunio di Zaccagni è più grave del previsto: salterà la Coppa Italia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sembra aver trovato la svolta dopo la pesante sconfitta di Torino. Contro il Bologna si è vista una squadra con personalità, capace di sfruttare gli episodi, con cambi decisivi a gara in corso. "Chi è uscito non stava facendo male, ma Pedro aveva qualche acciacco", ha spiegato Ianni.

Ora c'è la sosta per recuperare le energie, ma resta comunque l'emergenza sulla fascia sinistra: come fa sapere Il Messaggero, infatti, le condizioni di Zaccagni preoccupano più del previsto. La lesione al vasto mediale supera il secondo grado, sfiorando lo strappo, e il capitano difficilmente sarà disponibile per il ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta del 22 aprile a Bergamo.

C’è attenzione anche per Gila, costretto a uscire nel primo tempo: "Ha la solita infiammazione al tendine rotuleo, speriamo di riaverlo dopo la sosta", ha aggiunto Ianni. Lo stop del campionato servirà a Sarri anche per recuperare Cataldi e Basic a centrocampo. Intanto, dopo il successo di Bologna, la squadra si gode due giorni di riposo, con la ripresa fissata mercoledì a Formello.