Lazio, Motta para-rigori: in stagione ne ha neutralizzati il 50%

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RASSEGNA STAMPA - L’ha parato, l’ha bloccato. I guanti di Motta pesano sulla vittoria della Lazio: prima salva il risultato, rimediando all'errore commesso in coppia con Dele-Bashiru, poi arriva la doppietta di Taylor a completare l’opera. Per il classe 2005 è un pomeriggio da ricordare, impreziosito dal rigore neutralizzato a Orsolini e trattenuto tra le mani, gesto che rende l’intervento ancora più simbolico.

A 21 anni e 68 giorni firma un’impresa rara: per trovare un portiere più giovane capace di parare un penalty in Serie A bisogna tornare al 2019, alla prodezza di Donnarumma contro il Lecce. Sui social della Lega è subito “Penalty Hero”, ma lui resta umile: "Sto facendo qualcosa di discreto".

Alla terza presenza con la Lazio ha già collezionato due clean sheet e tre vittorie su tre da titolare al posto di Provedel. "C’è sempre da migliorare, non ho ancora fatto nulla", ha detto, mantenendo un profilo basso.

Era dal 2008, dai tempi di Muslera, che un portiere biancoceleste non parava un rigore in Serie A prima dei 22 anni. Per Motta, però, non è una novità: come fa sapere il Corriere dello Sport, in stagione è arrivato a tre penalty neutralizzati su sei. Arrivato a gennaio senza grandi aspettative, ha saputo aspettare il suo momento. Ora se lo sta prendendo tutto: da riserva a protagonista nel giro di poche settimane.