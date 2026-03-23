Lazio, Taylor è già il secondo miglior marcatore. E il paragone con Guendouzi...
RASSEGNA STAMPA - Gol pesanti e subito decisivi. L’arrivo di Kenneth Taylor a gennaio ha dato una nuova dimensione offensiva alla Lazio, aumentandone la pericolosità sotto porta. Il centrocampista olandese, grazie ai suoi inserimenti, offre una soluzione in più rispetto a Guendouzi, tradizionalmente più orientato alla fase difensiva.
Con tre reti in campionato, Taylor è già il secondo miglior marcatore biancoceleste, alle spalle di Isaksen. Un dato significativo, soprattutto se confrontato con Guendouzi, che, come ricorda il Corriere della Sera, nei suoi due anni e mezzo a Roma non aveva mai raggiunto quota tre gol in una singola stagione di Serie A. L’olandese ci è riuscito in appena undici presenze.
Un impatto immediato, che sta contribuendo a risolvere uno dei principali limiti della Lazio di inizio stagione: la difficoltà a trovare gol dai centrocampisti. Emblematico anche quanto fatto nell’ultima gara, dove Taylor ha segnato sia di destro che di sinistro, confermando qualità e completezza non comuni.