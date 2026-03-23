Lazio, Motta sulla scia di Donnarumma: il dato sui rigori
23.03.2026 12:15 di Mauro Rossi
Terza presenza in Serie A, due clean sheet e un rigore parato. Inizio di alto livello per Edoardo Motta, catapultato in poche settimane dalla Serie B alla titolarità nella Lazio. L’infortunio di Provedel ha lanciato l’ex Reggiana che, intanto, si è già guadagnato un posto d’onore accanto a uno dei più forti portieri al mondo. Come riporta il Corriere dello Sport, il rigore neutralizzato a Orsolini a 21 anni e 68 giorni fa di Motta il portiere più giovane a parare un rigore in Serie A dal 20 ottobre 2019, quando ad appena 20 anni e 237 giorni Donnarumma respinse un rigore del Lecce.