Lazio, un altro clean sheet: è il secondo miglior risultato con Sarri
Tre punti e un altro clean sheet portato a casa dalla Lazio. È il secondo per Edoardo Motta, ma soprattutto è il quindicesimo tra tutte le competizioni per la squadra di Maurizio Sarri in questa stagione. Un risultato che migliora così in un colpo solo i quattordici realizzati dalla Lazio con il Comandante in panchina nel 2021/22 e nel 2023/24.
Nell’ultimo caso al termine della stagione furono in realtà diciotto i clean sheet portati a casa dalla Lazio, ma quattro di questi arrivarono dopo le dimissioni di Sarri e quindi con Tudor in panchina.
Un dato, comunque, che i biancocelesti potranno ancora provare a migliorare nelle nove (o dieci, in caso di finale di Coppa Italia) gare ancora da giocare. Rimane comunque inarrivabile il traguardo della stagione 2022/23, quando furono venticinque le reti inviolate tra tutte le competizioni.