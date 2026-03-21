Lazio, parla la fidanzata di Taylor: "Io vorrei un figlio, lui invece..."
Jade Anna van Vliet, la fidanzata del calciatore della Lazio Kenneth Taylor, ha parlato della loro relazione nel nuovo episodio di Open Casa , il programma di Robbert Rodenburg in stile Villa Felderhof su Prime Video.
In particolare, Jade Anna ha parlato del loro futuro come famiglia e del desiderio di avere un figlio: "Quando ero più giovane, dicevo sempre: voglio diventare una mamma giovane, avere una famiglia giovane". Oggi però ha un'opinione diversa: "Se mi fosse permesso, desidererei moltissimo avere un solo figlio".
Taylor, però, la pensa diversamente: "Il mio ragazzo la pensa in modo completamente diverso. Lui preferirebbe un'intera squadra di calcio", scherza l'influencer. Poi aggiunge: "Ho molta paura di non essere una brava madre o di non riuscire a dividere la mia attenzione. Ho un cagnolino ora, che trovo già fantastico. Eppure, penso: se dovessi avere un altro figlio, ho già paura che il mio cane non riceverebbe abbastanza attenzioni".