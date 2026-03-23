Bologna - Lazio, Motta sugli scudi: le pagelle del portiere biancoceleste
RASSEGNA STAMPA - Non solo Taylor. Una fetta importante della vittoria della Lazio contro il Bologna è merito di Edoardo Motta: il baby portiere è arrivato un po' in sordina a gennaio per sostituire il partente Mandas e per ricoprire il ruolo di vice Provedel. Con l'infortunio di quest'ultimo, Motta si è ritrovato catapultato tra i pali della Lazio in Serie A, con sole poche presenze tra i professionisti in Serie B con la Reggiana.
A Bologna è stato determinante. Prima causa il calcio di rigore, anche se la colpa maggiore è da attribuire al passaggio sbagliato di Dele-Bashiru, poi lo para. Il risultato resta così sullo 0-0, consentendo ai biancocelesti di restare in partita e di vincerla. Di seguito le pagelle di Motta.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Motta 7,5
IL CORRIERE DELLA SERA - Motta 7,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 7
IL MESSAGGERO - Motta 7,5