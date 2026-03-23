Lazio, Motta come Muslera: c'è un dato che lo accomuna all'uruguaiano
RASSEGNA STAMPA - Edoardo Motta si è trovato catapultato all'improvviso, per necessità, tra i pali della Lazio. L'infortunio di Provedel ha spalancato le porte al vice, arrivato a gennaio dalla Reggiana. Ora, invece, ha una chance importante per determinare il proprio futuro.
In queste prime partite non ha sfigurato per nulla. Qualche intervento un po' goffo, anche figlio dell'inesperienza, era da mettere in conto. Ma Motta ha sfoderate anche parate importanti e uscite alte coraggiose. Ultimo, ma non per importanza, il rigore parato a Orsolini al Dall'Ara.
In merito a questo, c'è un dato che richiama a un suo collega di qualche anno fa. Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ultimo portiere della Lazio a parare un rigore in Serie A prima di compiere 22 anni era stato Fernando Muslera: per l’uruguaiano 21 anni e 323 giorni, era il 4 maggio 2008, data della sfida con il Palermo.