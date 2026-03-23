Lazio, Taylor come Winter: il dato che accomuna i due olandesi
È una Lazio già Taylor-dipendente. Il centrocampista olandese, arrivato a gennaio dall’Ajax, si è preso subito la titolarità e non ha più lasciato il campo. Taylor è diventato subito una garanzia per Sarri e, oltre alle prestazioni, ha già aiutato la squadra biancoceleste realizzando tre gol, oltre al rigore decisivo in Coppa Italia proprio contro il Bologna.
Le tre reti realizzate finora dall’ex Ajax non solo lo portano al secondo posto della classifica marcatori stagionale, ma lo accomunano anche a un grande ex Lazio come Aaron Winter, che è l’ultimo centrocampista olandese prima di Taylor capace di segnare almeno tre gol con la maglia della Lazio. Nello specifico, riporta il Corriere dello Sport, Winter ne segnò sei nella stagione 1995/96. Con otto gare di campionato ancora a disposizione, chissà che Taylor non possa migliorare il bottino.