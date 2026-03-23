Lazio, Patric ha fame: "Abbiamo ancora tanto da fare..." - FOTO

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Una nuova carriera per Patric. Mister Sarri lo ha piazzato lì, davanti alla difesa: lo spagnolo prende, esegue e lo fa anche molto bene. Il regista lo ha già fatto in carriera. Era giovanissimo, giocava ancora al Barcellona. Oltre dieci anni dopo, Patric torna perno in un centrocampo orfano di Cataldi, Rovella e Basic.

Ormai Patric è un veterano e comunica da leader. Dopo la vittoria del Dall'Ara, lo spagnolo ha festeggiato sui social pubblicando un post con il messaggio seguente:

"Abbiamo dimostrato carattere, fame e cuore: vincere a Bologna non è mai facile. Terza vittoria consecutiva: siamo sulla strada giusta, ma abbiamo ancora tanto da fare. Avanti così Forza Lazio ".