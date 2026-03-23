Lazio, in nove lasceranno Formello: tutti gli impegni per le Nazionali
Pausa dal campionato, al via la sosta per le nazionali di marzo. Sono nove i giocatori della Lazio che lasceranno Formello e risponderanno alle rispettive convocazioni, ovvero Motta, Provstgaard, Marusic, Hysaj, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Dia e Ratkov. Di seguito tutti i loro impegni.
ITALIA U21 | Edoardo Motta
Qual. Europei U21 | Italia - Macedonia del Nord
Giovedì 26 marzo ore 18:15
Qual. Europei U21 | Svezia - Italia
Martedì 31 marzo ore 18:30
DANIMARCA | Oliver Provstgaard
Qual. Mondiali | Danimarca - Macedonia del Nord
Giovedì 26 marzo ore 20:45
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MONTENEGRO | Adam Marusic
Amichevoli | Montenegro - Andorra
Venerdì 27 marzo ore 18:00
Amichevoli | Montenegro - Slovenia
Martedì 31 marzo ore 18:00
ALBANIA | Elseid Hysaj
Qual. Mondiali | Polonia - Albania
Giovedì 26 marzo ore 20:45
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NIGERIA | Fisayo Dele-Bashiru
Amichevoli | Iran - Nigeria
Venerdì 27 marzo ore 14:00
Amichevoli | Giordania - Nigeria
Martedì 31 marzo ore 14:00
POLONIA U19 | Adrian Przyborek
Qual. Europei U19 | Polonia - Portogallo
Mercoledì 25 marzo ore 17:00
Qual. Europei U19 | Inghilterra - Polonia
Sabato 28 marzo ore 12:00
Qual. Europei U19 | Serbia - Polonia
Martedì 31 marzo ore 17:00
DANIMARCA | Gustav Isaksen
Qual. Mondiali | Danimarca - Macedonia del Nord
Giovedì 26 marzo ore 20:45
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SENEGAL | Boulaye Dia
Amichevoli | Senegal - Perù
Sabato 28 marzo ore 17:00
Amichevoli | Senegal - Gambia
Martedì 31 marzo ore 21:00
SERBIA | Petar Ratkov
Amichevoli | Spagna - Serbia
Venerdì 27 marzo ore 21:00
Amichevoli | Serbia - Arabia Saudita
Martedì 31 marzo ore 18:00