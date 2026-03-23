Lazio, in nove lasceranno Formello: tutti gli impegni per le Nazionali

23.03.2026 10:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, in nove lasceranno Formello: tutti gli impegni per le Nazionali
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Pausa dal campionato, al via la sosta per le nazionali di marzo. Sono nove i giocatori della Lazio che lasceranno Formello e risponderanno alle rispettive convocazioni, ovvero Motta, Provstgaard, Marusic, Hysaj, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Dia e Ratkov. Di seguito tutti i loro impegni.

ITALIA U21 | Edoardo Motta

Qual. Europei U21 | Italia - Macedonia del Nord

Giovedì 26 marzo ore 18:15

Qual. Europei U21 | Svezia - Italia

Martedì 31 marzo ore 18:30

DANIMARCA | Oliver Provstgaard

Qual. Mondiali | Danimarca - Macedonia del Nord

Giovedì 26 marzo ore 20:45

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MONTENEGRO | Adam Marusic

Amichevoli | Montenegro - Andorra

Venerdì 27 marzo ore 18:00

Amichevoli | Montenegro - Slovenia

Martedì 31 marzo ore 18:00

ALBANIA | Elseid Hysaj

Qual. Mondiali | Polonia - Albania

Giovedì 26 marzo ore 20:45

-

NIGERIA | Fisayo Dele-Bashiru

Amichevoli | Iran - Nigeria

Venerdì 27 marzo ore 14:00

Amichevoli | Giordania - Nigeria

Martedì 31 marzo ore 14:00

POLONIA U19 | Adrian Przyborek

Qual. Europei U19 | Polonia - Portogallo

Mercoledì 25 marzo ore 17:00

Qual. Europei U19 | Inghilterra - Polonia

Sabato 28 marzo ore 12:00

Qual. Europei U19 | Serbia - Polonia

Martedì 31 marzo ore 17:00

DANIMARCA | Gustav Isaksen

Qual. Mondiali | Danimarca - Macedonia del Nord

Giovedì 26 marzo ore 20:45

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SENEGAL | Boulaye Dia

Amichevoli | Senegal - Perù

Sabato 28 marzo ore 17:00

Amichevoli | Senegal - Gambia

Martedì 31 marzo ore 21:00

SERBIA | Petar Ratkov

Amichevoli | Spagna - Serbia

Venerdì 27 marzo ore 21:00

Amichevoli | Serbia - Arabia Saudita

Martedì 31 marzo ore 18:00

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.