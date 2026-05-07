Lazio, Motta vuole rialzarsi: dopo l'errore cerca il riscatto contro l'Inter
RASSEGNA STAMPA - Motta guarda all'Inter con voglia di riscatto. L'errore commesso contro la Cremonese sul gol di Bonazzoli è stata la prima vera sbavatura dall'inizio della sua avventura in biancoceleste, fin qui praticamente impeccabile. Un episodio sfortunato, reso irrilevante dai gol di Isaksen e Noslin, che hanno confezionato la vittoria della Lazio.
All'orizzonte ora ci sono le due sfide contro i nerazzurri, prima il campionato, poi la Coppa Italia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, portiere vuole riprendersi la scena e tornare a impressionare come fatto finora. La notte di Bergamo ha attirato su di lui la luce dei riflettori. I quattro rigori parati contro l'Atalanta hanno spalancato alla squadra di Sarri le porte della finale, nella quale la sua abilità potrebbe tornare utile, soprattutto se la sfida dovesse trascinarsi ai tiri dagli 11 metri.
Prima, però, c'è la sfida di Serie A e Motta dovrà lasciarsi rapidamente alle spalle la battuta d'arresto di Cremona. A uno del suo ruolo può capitare spesso di commettere errori, ma la grandezza di un portiere si vede dalla capacità di reagire. Lui dovrà farlo già da sabato, per dimostrare che la super prova sfoderata contro la Dea non è stata un'eccezione, ma solo la prima di tante.