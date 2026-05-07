Inter, la situazione infortunati verso la Lazio: un centrocampista vede la finale
RASSEGNA STAMPA - Buone notizie in casa Inter: Luis Henrique è sempre più vicino al pieno recupero. Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, ieri il brasiliano ha lavorato parzialmente con il gruppo ad Appiano Gentile, svolgendo alcuni esercizi insieme ai compagni.
Come scrive il Corriere dello Sport, salvo sorprese, il suo rientro per la finale di Coppa Italia contro la Lazio appare ormai possibile, almeno come alternativa sulla fascia destra. Nessun rischio, invece, verrà corso nella sfida di campionato di sabato, anche se resta concreta l’ipotesi di una convocazione.
Situazione diversa per Hakan Calhanoglu, che continua ad allenarsi a parte e vede ridursi le possibilità di recuperare al meglio per la finale dell’Olimpico. Allenamento personalizzato anche per Pio Esposito, ancora alle prese con la botta alla schiena rimediata contro il Parma nella gara che ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri. Il gruppo continuerà a lavorare anche oggi e domani prima della partenza per Roma, ma sul turco restano ancora diversi dubbi.