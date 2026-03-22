Bologna - Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta in attacco, gioca Romagnoli

22.03.2026 13:50 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Bologna - Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta in attacco, gioca Romagnoli
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Serie A 2025/26 | 30ª giornata

Bologna - Lazio

Domenica 22 marzo 2026, ore 15:00

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Bernaderschi, Rowe; Castro. A disp.: Pessina, Franceschelli, Casale, Helland, Lucumì, Lykogiannis, Joao Mario, Ferguson, Freuler, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez. All.: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Ianni.