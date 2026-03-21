RIVIVI DIRETTA | Lazio Women, il cuore non basta. La Roma la ribalta nel finale e vince 2-1
Serie A Women Athora | 17ª giornata
Sabato 21 marzo 2026, ore 18:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - ROMA 1-2 (39' Karczewska; 81' Giugliano, 85' Thogersen)
LAZIO WOMEN (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria, Oliviero; Visentin (64' Piemonte), Benoit, Simonetti (76' Cafferata), Monnecchi (90'+2 Mesjasz); Le Bihan, Karczewska. Allenatore: Gianluca Grassadonia.
A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Zanoli, Mancini.
ROMA (4-3-3): Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo, Veje (57' Bergamaschi); Giugliano, Csiki (57' Galli), Greggi; Dragoni, Viens (90'+3 Dorsin), Haavi (74' Corelli). Allenatore: Luca Rossettini.
A disposizione: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Pandini, Babajide, Ventriglia, Testa, Piekarska.
Arbitro: Luongo (sez. Frattamaggiore); Assistenti: Valcaccia - Monaco; IV ufficiale: Palma; Operatore FVS: Raccanello.
Ammoniti: 89' Connolly.
Espulsi: 79' Rossettini.
SECONDO TEMPO
90'+6 - Termina il match.
90'+3 - Fuori Viens, dentro Dorsin.
90'+2 - Fuori Monnecchi, dentro Mesjasz.
90' - Cinque minuti di recupero.
89' - Ammonita Connolly che ferma una ripartenza della Roma.
88' - Clamorosa chance per la Lazio. Piemonte svetta su corner e serve un miracolo di Baldi per tenere la palla sulla linea. Biancocelesti sfortunate.
85' - Vantaggio Roma. Thogersen sbaglia il cross, ma la traiettoria diventa imparabile per Durante e punisce le biancocelesti.
81' - Gol della Roma. Giugliano calcia dalla distanza un pallone non irresistibile, sbaglia tutto Durante che cicca l'intervento e regala il pari alle giallorosse.
79' - Confermato il fallo, proteste di Rossettini che viene espulso.
77' - Fallo di Corelli su Oliviero in area biancoceleste, poi mette dentro Giugliano. L'arbitro lascia giocare, poi fischia il fallo. La Roma chiede la revisione FVS.
76' - Fuori Simonetti, dentro Cafferata con Monnecchi che si sposta a fare la mezzala.
74' - Cambia ancora la Roma: fuori Haavi, dentro Corelli.
72' - Altra incertezza di Simonetti che appare in affanno, il contropiede della Roma viene annullato da D'Auria che spazza via il pallone nell'area piccola e allontana ogni pericolo.
64' - Cambio anche per la Lazio: fuori Visentin, dentro Piemonte. Grassadonia sceglie il 3-5-2 con Le Bihan che si abbassa a centrocampo.
63' - Altra palla sanguinosa persa da Simonetti, questa volta al limite dell'area. Greggi va a calciare ma non trova la porta.
57' - Cambi Roma: fuori Veje e Csiki, dentro Bergamaschi e Galli.
53' - Traversa della Roma. Giugliano lascia scorrere per Viens che le restituisce il pallone che carambola sul legno a due passi dall'incrocio. La palla resta lì e arriva a Dragoni, che manda però alto.
46' - Inzia il secondo tempo, nessun cambio.
PRIMO TEMPO
45'+2 - Termina il primo tempo.
45' - Due minuti di recupero.
39' - GOOOOOOOOOL!! LAZIO IN VANTAGGIO! Ottimo schema da corner: Benoit dalla bandierina per Le Bihan sul secondo palo, la numero 11 fa la sponda al centro per Karczewska che porta avanti la Lazio.
38' - Benoit calcia dalla distanza dopo una discesa di Baltrip-Reyes sulla destra. Il tiro esce male ma una deviazione concede un angolo alle biancocelesti.
29' - Buon momento per la Lazio, gestisce benissimo Le Bihan che poi serve Oliviero: la numero 13 calcia dalla distanza, raccoglie Baldi senza problemi.
25' - DURANTE! Strepitosa parata del portiere biancoceleste che dice di no a Viens, lanciata da Greggi dopo un erroraccio di Simonetti.
24' - Rimpallo pericoloso nell'area della Roma sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti. Corner per le biancocelesti.
19' - Ci prova Thogersen dalla distanza, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Durante.
10' - Fase di gara abbastanza bloccata, le due squadre si studiano in campo.
2' - Subito problemi per Haavi in un contrasto con Baltrip-Reyes. La calciatrice si rialza soccorsa dallo staff, poi si riparte.
1' - Inizia il match.
17:56 - Squadre in campo.
17:41 - Premiata Antonietta Castiello: per il capitano della Lazio Women una targa per le 250 presenze in biancoceleste.
17:37 - Circa 1000 i tifosi presenti oggi al Fersini.
17:32 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.
17:23 - Presenrte al Fersini l'ex centrocampista biancoceleste Lina Yang, oggi al Galatasaray.
17:15 - Squadre in campo per il riscaldamento, la squadra di Grassadonia viene accolta dagli applausi del pubblico presente sugli spalti.
Buon pomeriggio amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Women - Roma, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Appuntamento dal Fersini alle ore 18:00 per il fischio d'inizio.