RIVIVI DIRETTA | Lazio Women, il cuore non basta. La Roma la ribalta nel finale e vince 2-1

21.03.2026 19:55 di  Mauro Rossi   vedi letture
RIVIVI DIRETTA | Lazio Women, il cuore non basta. La Roma la ribalta nel finale e vince 2-1

Serie A Women Athora | 17ª giornata

Sabato 21 marzo 2026, ore 18:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - ROMA 1-2 (39' Karczewska; 81' Giugliano, 85' Thogersen)

LAZIO WOMEN (4-4-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria, Oliviero; Visentin (64' Piemonte), Benoit, Simonetti (76' Cafferata), Monnecchi (90'+2 Mesjasz); Le Bihan, Karczewska. Allenatore: Gianluca Grassadonia. 
A disposizione: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Zanoli, Mancini. 

ROMA (4-3-3): Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo, Veje (57' Bergamaschi); Giugliano, Csiki (57' Galli), Greggi; Dragoni, Viens (90'+3 Dorsin), Haavi (74' Corelli). Allenatore: Luca Rossettini. 
A disposizione: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Pandini, Babajide, Ventriglia, Testa, Piekarska.

Arbitro: Luongo (sez. Frattamaggiore); Assistenti: Valcaccia - Monaco; IV ufficiale: Palma; Operatore FVS: Raccanello.

Ammoniti: 89' Connolly.

Espulsi: 79' Rossettini.

SECONDO TEMPO

90'+6 - Termina il match.

90'+3 - Fuori Viens, dentro Dorsin.

90'+2 - Fuori Monnecchi, dentro Mesjasz.

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Ammonita Connolly che ferma una ripartenza della Roma.

88' - Clamorosa chance per la Lazio. Piemonte svetta su corner e serve un miracolo di Baldi per tenere la palla sulla linea. Biancocelesti sfortunate.

85' - Vantaggio Roma. Thogersen sbaglia il cross, ma la traiettoria diventa imparabile per Durante e punisce le biancocelesti.

81' - Gol della Roma. Giugliano calcia dalla distanza un pallone non irresistibile, sbaglia tutto Durante che cicca l'intervento e regala il pari alle giallorosse.

79' - Confermato il fallo, proteste di Rossettini che viene espulso.

77' - Fallo di Corelli su Oliviero in area biancoceleste, poi mette dentro Giugliano. L'arbitro lascia giocare, poi fischia il fallo. La Roma chiede la revisione FVS.

76' - Fuori Simonetti, dentro Cafferata con Monnecchi che si sposta a fare la mezzala.

74' - Cambia ancora la Roma: fuori Haavi, dentro Corelli.

72' - Altra incertezza di Simonetti che appare in affanno, il contropiede della Roma viene annullato da D'Auria che spazza via il pallone nell'area piccola e allontana ogni pericolo.

64' - Cambio anche per la Lazio: fuori Visentin, dentro Piemonte. Grassadonia sceglie il 3-5-2 con Le Bihan che si abbassa a centrocampo. 

63' - Altra palla sanguinosa persa da Simonetti, questa volta al limite dell'area. Greggi va a calciare ma non trova la porta. 

57' - Cambi Roma: fuori Veje e Csiki, dentro Bergamaschi e Galli.

53' - Traversa della Roma. Giugliano lascia scorrere per Viens che le restituisce il pallone che carambola sul legno a due passi dall'incrocio. La palla resta lì e arriva a Dragoni, che manda però alto.

46' - Inzia il secondo tempo, nessun cambio.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Termina il primo tempo.

45' -  Due minuti di recupero. 

39' - GOOOOOOOOOL!! LAZIO IN VANTAGGIO! Ottimo schema da corner: Benoit dalla bandierina per Le Bihan sul secondo palo, la numero 11 fa la sponda al centro per Karczewska che porta avanti la Lazio.

38' - Benoit calcia dalla distanza dopo una discesa di Baltrip-Reyes sulla destra. Il tiro esce male ma una deviazione concede un angolo alle biancocelesti.

29' - Buon momento per la Lazio, gestisce benissimo Le Bihan che poi serve Oliviero: la numero 13 calcia dalla distanza, raccoglie Baldi senza problemi.

25' - DURANTE! Strepitosa parata del portiere biancoceleste che dice di no a Viens, lanciata da Greggi dopo un erroraccio di Simonetti.

24' - Rimpallo pericoloso nell'area della Roma sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti. Corner per le biancocelesti.

19' - Ci prova Thogersen dalla distanza, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Durante.

10' - Fase di gara abbastanza bloccata, le due squadre si studiano in campo.

2' - Subito problemi per Haavi in un contrasto con Baltrip-Reyes. La calciatrice si rialza soccorsa dallo staff, poi si riparte. 

1' - Inizia il match.

17:56 - Squadre in campo.

17:41 - Premiata Antonietta Castiello: per il capitano della Lazio Women una targa per le 250 presenze in biancoceleste.

17:37 - Circa 1000 i tifosi presenti oggi al Fersini.

17:32 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

 17:23 - Presenrte al Fersini l'ex centrocampista biancoceleste Lina Yang, oggi al Galatasaray.

17:15 - Squadre in campo per il riscaldamento, la squadra di Grassadonia viene accolta dagli applausi del pubblico presente sugli spalti.

Buon pomeriggio amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Women - Roma, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Appuntamento dal Fersini alle ore 18:00 per il fischio d'inizio.