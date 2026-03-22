MOVIOLA | Bologna - Lazio, Feliciani senza affanno: gli episodi
Ritmi bassi ed episodi nitidi. Porta via una sufficienza convincente Feliciani nella gara tra Bologna e Lazio. I biancocelesti vincono 2-0 grazie alla doppietta di Taylor e al rigore neutralizzato da Motta, con l’arbitro abruzzese che si conferma talismano per la Lazio, che sale a tre vittorie in altrettanti confronti diretti da Feliciani. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi della gara.
PRIMO TEMPO
7’ - Timide proteste di Orsolini nell’area di rigore della Lazio. Il capitano del Bologna finisce infatti a terra dopo aver scaricato per un compagno a centro area lamentando un contatto con Romagnoli che di fatto non avviene. Feliciani fa ampi cenni di proseguire.
18’ - Finisce a terra Patric al limite della propria area di rigore per un intervento deciso di Rowe dopo una mischia in area sugli sviluppi di un corner. Il possesso rimane però della Lazio che prova a ripartire in contropiede e Feliciani concede il vantaggio. Nessun provvedimento a fine azione.
45’ - Concessi due minuti di recupero da Feliciani, dovuti soprattutto al cambio forzato dell’infortunato Gila.
SECONDO TEMPO
50’ - Rigore per il Bologna. Troppa sufficienza di Dele-Bashiru che con un retropassaggio sanguinoso inguaia Motta. Non perfetta la lettura del portiere che stende Castro nel tentativo di agguantare il pallone: fischia subito Feliciani, il Var conferma.
51’ - Dal dischetto va Orsolini, Motta si stende alla sua destra e neutralizza il penalty. Regolare la posizione del portiere sulla linea di porta al momento della conclusione di Orsolini, che però tocca due volte il pallone, sfiorandolo prima di calciare con il piede di appoggio. Nessuna necessità di ripetere però il rigore, non essendo arrivato il gol. In caso contrario Feliciani avrebbe dovuto far ripetere il rigore.
65’ - È per Castro il primo giallo del match: intervento in ritardo su Cancellieri sulla linea del fallo laterale, ammonizione inevitabile.
67’ - Ammonizione anche per Vincenzo Italiano, qualche parola di troppo da parte dell’allenatore del Bologna nei confronti di Feliciani.
72’ - Tutto regolare nell’azione del gol del vantaggio della Lazio. Noslin serve Dia al limite che va a calciare e viene rimpallato, la palla arriva a Taylor che batte Ravaglia e che era partito in posizione regolare al momento della conclusone del compagno.
77’ - Ammonito anche Taylor, che colpisce da dietro Dominguez a centrocampo.
82’ - Non cambia l’asse per il raddoppio della Lazio: Noslin da Dia, Dia da Taylor che supera Ravaglia e fa 2-0. Posizioni regolari e nessun contrasto da valutare, rete confermata.
90' - Concessi quattro minuti di recupero.