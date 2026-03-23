Bologna - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Taylor trascina, male Dele
RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Bologna e raggiunge così l'ottavo posto in classifica, scavalcando proprio i rossoblù. Uno 0-2 nel segno di Taylor, autore della sua prima doppietta in biancoceleste. Buone prestazioni da parte di alcuni calciatori della Lazio, altre decisamente meno nonostante la vittoria. Di seguito le pagelle dei quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Motta 7,5; Marusic 7, Gila 6,5 (Provstgaard 26’ pt, 6,5), Romagnoli 7, Tavares 6; Dele-Bashiru 4,5, Patric 7, Taylor 7,5; Isaksen 6 (Cancellieri 17’ st 6), Maldini 5,5 (Dia 17’ st 7), Pedro 5,5 (Noslin 1’ st 6). All. Sarri (in panchina Ianni) 7.
IL CORRIERE DELLA SERA - Motta 7,5; Marusic 6,5, Gila 6 (Provstgaard 26’ pt, 6), Romagnoli 6,5, Tavares 6; Dele-Bashiru 5,5, Patric 6,5, Taylor 8; Isaksen 7 (Cancellieri 17’ st 6,5), Maldini 5,5 (Dia 17’ st 7), Pedro 5,5 (Noslin 1’ st 6). All. Sarri (in panchina Ianni) 7,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 7; Marusic 7, Gila 6 (Provstgaard 26’ pt, 6,5), Romagnoli 6,5, Tavares 6; Dele-Bashiru 5,5, Patric 6,5, Taylor 7,5; Isaksen 6,5 (Cancellieri 17’ st 6,5), Maldini 5,5 (Dia 17’ st 6,5), Pedro 6 (Noslin 1’ st 6,5). All. Sarri (in panchina Ianni) 7.
IL MESSAGGERO - Motta 7,5; Marusic 6,5, Gila 6,5 (Provstgaard 26’ pt, 7), Romagnoli 7, Tavares 5,5; Dele-Bashiru 4,5, Patric 7,5, Taylor 8; Isaksen 6 (Cancellieri 17’ st 6,5), Maldini 5 (Dia 17’ st 7), Pedro 5 (Noslin 1’ st 6). All. Sarri (in panchina Ianni) 7,5.