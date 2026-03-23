Ex Lazio | Immobile nella storia del calcio italiano: il motivo
23.03.2026 08:15 di Simone Locusta
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Ciro Immobile sta scrivendo la storia del calcio italiano. Dopo le innumerevoli reti segnate in Serie A con la maglia della Lazio, Ciro è già alla terza esperienza lontano dalla Capitale, la seconda fuori dall'Italia (senza considerare quelle di Siviglia e Dortmund di oltre dieci anni fa).
Dal Besiktas al Bologna, dal Bologna al Paris FC. Immobile ora è in Francia e, ovviamente, ha segnato anche lì. Nella giornata di ieri è stato proprio lui ha sbloccare il match tra Paris FC e Le Havre.
Con questo gol, l'ex Lazio è entrato nella storia: come riportato da Gianluca Di Marzio, adesso Immobile è il primo italiano nella storia a segnare in 4 dei 5 principali campionati europei.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.