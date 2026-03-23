NEWS | Incidente all'aeroporto di New York: due vittime, più di 40 i feriti
23.03.2026 12:35 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Due morti e più di 40 feriti. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto all’aeroporto LaGuardia di New York dopo che un aereo di Air Canada in fase di atterraggio si è scontrato con un camioncino di soccorso antincendio per aeromobili dell’Autorità Portuale. Come riferito dalla Nbc il pilota e il copilota dell’aereo hanno perso la vita... <<< INCIDENTE A NEW YORK >>>
autore
Jessica Reatini
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