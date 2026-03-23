Lazio, Mattei: "Bravi ad approfittare della stanchezza del Bologna"

23.03.2026 13:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Mattei: "Bravi ad approfittare della stanchezza del Bologna"
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La Lazio continua la striscia di vittorie e arriva alla sosta da ottava in classifica, superando proprio il Bologna che aveva appena eliminato la Roma dall'Europa League. Come ha spiegato Stefano Mattei a Radiosei, la Lazio è stata brava ad approfittare della stanchezza dei rossoblù:

"La Lazio aveva delle defezioni, il Bologna probabilmente non aveva smaltito l’euforia della Coppa. La Lazio è stata brava ad approfittarne; da evidenziare la grande organizzazione tattica che ha dato Sarri a questa squadra. Il portiere per me deve parare e il centravanti segnare. Maldini ha fatto un solo gol e nel complesso ha tirato tre volte in porta. 

Senza Zaccagni a sinistra c’è un buco. Pedro, con tutto il rispetto per il campione, l’esterno non può farlo, soprattutto contro l’Atalanta che attacca. La squadra gioca bene, è messa bene in campo, i giocatori stanno dando tutto ed è ottava. L’Atalanta in campionato è distante, 7 punti sono tanti e la Dea sta bene, arrivare alla fine ottavi sarebbe utile per la prossima Coppa Italia”.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.