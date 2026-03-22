PAGELLE Bologna-Lazio: Motta salva Dele, poi Taylor si scatena. Patric che conferma!
MOTTA 7,5: Mica male come pomeriggio. Alla terza presenza in Serie A mura Orsolini dal dischetto: è una parata decisiva quanto la doppietta di Taylor, senza quella sarebbe stata un’altra storia. Intuisce e blocca il rigore, da lui stesso commesso sul tocco sballato di Dele-Bashiru. Gli scappa il tiro finale ma viene salvato da Marusic.
MARUSIC 6,5: Il più pericoloso nei primi 45 minuti. Gli manca la precisione nell’ultimo dribbling o nel passaggio decisivo: Ravaglia lo mura in uscita, poi è lui che sbaglia completamente la misura del cross quando è tutto solo per servire i compagni in area.
GILA 6,5: Si arrende per un problema fisico, in mezz’ora scarsa non si lascia mai sorprendere. Scappa in anticipo e chiude tutto con la sua velocità super.
Dal 26’ PROVSTGAARD 6,5: Dentro a freddo, gestisce bene le situazioni facendosi trovare pronto.
ROMAGNOLI 6,5: Torna dall’infortunio al polpaccio e poco dopo si ritrova senza il partner di reparto vicino. Si sposta sul centrodestra e se la cava con la solita esperienza. Intelligenza difensiva superiore.
TAVARES 6: Cresce alla distanza, per i primi 40 minuti non si vede e per due volte salta fuori tempo consentendo a Orsolini di raccogliere alle sue spalle.
DELE-BASHIRU 5: Appoggio che più superficiale non si può: passaggio senza guardare, serve Castro, poi steso da Motta. Per fortuna il portiere non rende pesante il suo errore eclatante.
PATRIC 7: Il bis è una bella conferma. Verticalizza alla grande, di destro e sinistro, gioca a testa alta e senza timori. Un’altra prestazione maiuscola, complimenti.
TAYLOR 8: Non emerge nel primo tempo, sembra una partita da compitino. Diventa da “compitone” nella ripresa quando gli capitano le due occasioni per deciderla: non sbaglia davanti a Ravaglia, la piazza all’angolino con il destro, poi lo dribbla e deposita con il sinistro. Tanto non fa differenza tra i due piedi.
ISAKSEN 6: Un paio di spunti, uno di questi libera la discesa di Marusic in sovrapposizione. Anche da lui ci si aspettava di più dopo il gol decisivo contro il Milan.
Dal 62’ CANCELLIERI 6: Mezzora in cui alterna giocate notevoli a qualche tentativo bloccato sul nascere.
MALDINI 5,5: Non tira nemmeno una volta, un’ora in campo nel tentativo di legare il gioco senza mai realmente essere efficace. Troppo leggero tra i centrali del Bologna.
Dal 62’ DIA 7: Entra ed è determinante. Si accentra, tira e il rimpallo permette a Taylor di sbloccarla. Orchestra pure l’azione del raddoppio, una delle migliori prove in stagione, per quanto in corsa.
PEDRO 5,5: Rimane negli spogliatoi all’intervallo, il cambio è la conseguenza di un primo tempo spento. Troppo lontano dalla porta, controllato senza affanni dalla difesa del Bologna.
Dal 46’ NOSLIN 6,5: Partecipa al 2-0 scambiando coi tempi giusti il pallone sulla sinistra. Buon impatto pure lui.
ALL. SARRI 7: Motta tiene in piedi la Lazio, poi la squadra prende coraggio e si porta a casa una vittoria preziosa con tanto di sorpasso sul Bologna. Nonostante l’emergenza e il cambio forzato aggiuntivo di Gila. Terza vittoria consecutiva, l'intesa in campo migliora a visto d'occhio.