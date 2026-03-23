Ex Lazio, Crespo può tornare in panchina: i club interessati

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È terminata a marzo l’avventura di Hernan Crespo sulla panchina del San Paolo, in Brasile. Ora, l’ex calciatore della Lazio cerca una nuova sistemazione. Il suo nome è stato accostato a diversi club proprio dalla stampa brasiliana, che ha indicato Santos e Botafogo come due potenziali candidate, ma non solo. Alla lista si è aggiunto anche il Cruzeiro, così come l’Orlando CIty in MLS e diversi club argentini.

C’è quindi l’imbarazzo della scelta per Hernan Crespo che, però, sognerebbe di poter avere una chance in Europa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, l’ex attaccante della Lazio starebbe cercando una panchina nel Vecchio Continente, magari proprio in Italia dove da allenatore aveva guidato il Parma Primavera e poi il Modena prima di spostarsi tra Banfield, Defensa y Justicia, San Paolo, Al-Duhail, Al-Ain e ancora San Paolo.