Allegri cita ancora Lazio - Milan: “Dopo quella sconfitta…”
23.03.2026 13:00 di Mauro Rossi
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Max Allegri continua a pensare alla sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio. L’allenatore del Milan è tornato più volte sul ko subito e lo ha fatto anche dopo la gara vinta dai suoi contro il Torino nella trentesima giornata di Serie A. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, infatti, l’allenatore ha spiegato: “Non era facile reagire dopo il ko contro la Lazio che poteva rimanere nella testa, ma nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi”.