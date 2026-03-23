Italia | Altra tegola per Gattuso: Chiesa out, ecco chi ci sarà al suo posto
Continua a perdere i pezzi l’Italia di Gattuso in vista dei playoff contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo. Federico Chiesa non prenderà infatti parte della spedizione azzurra causa infortunio come comunicato dalla Figc in una nota ufficiale: “Chiesa è ritenuto non disponibile per le prossime due partite”.
Al posto di Chiesa Gattuso ha deciso di convocare l’esterno del Bologna Nicolò Cambiaghi.
In giornata arriveranno le decisioni anche su Scamacca, Bastoni e Mancini che, nonostante non siano al tip della forma, hanno raggiunto il resto del gruppo a Coverciano.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.