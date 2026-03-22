Lazio, Isaksen cerca il bis: non ci è mai riuscito fino ad ora
22.03.2026 12:45 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen deve ripartire da Bologna. Forse è il caso di dire che non deve proprio fermarsi. Dopo la rete al Milan, l'esterno danese cerca il bis per trovare continuità per dimostrare a sé stesso e agli altri che non è solo un calciatore da alti e bassi.
L'ex Midtjylland però contro il Bologna dovrà superare quelli che sembrano essere i propri limiti. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Isaksen non è mai riuscito a segnare per due partite di fila in campionato. C'è sempre una prima volta.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.