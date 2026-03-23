UFFICIALE | Ex Lazio, il Siviglia esonera Almeyda. Il comunicato
Si è conclusa l’esperienza di Matías Almeyda come allenatore del Siviglia. La società ha infatti deciso di esonerare il tecnico all’indomani del ko contro il Valencia con la squadra che al momento si trova al 15° posto della Liga a sole tre lunghezze però dal terzultimo posto occupato al momento dal Maiorca.
“Matías Almeyda è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra del Siviglia. Il tecnico argentino lascia il club dopo 32 partite ufficiali alla guida della squadra, 29 con la Liga e 3 in Copa del Rey, disputate dal suo arrivo lo scorso giugno. Il Siviglia FC desidera ringraziare Matias Almeyda e il suo staff per l'impegno e la professionalità dimostrati e gli augura il meglio per il futuro”, questo il comunicato del club.
In 32 partite con Almeyda alla guida il Siviglia ha collezionato 10 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte.
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