Lazio, è tempo di Nazionali: la società esalta tutti i convocati - FOTO
23.03.2026 15:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Sono nove i giocatori della Lazio che saranno impegnati con le Nazionali durante la sosta. Nessuno di questi, però, vestirà la casacca azzurra della Nazionale maggiore dopo l'infortunio di Zaccagni. L'unico biancoceleste che scenderà in campo per l'Italia, ma U-21, sarà infatti Edoardo Motta, protagonista della vittoria contro il Bologna con la parata sul rigore di Orsolini. Come ricorda anche l'ultimo post pubblicato dalla Lazio, a lasciare la Capitale per raggiungere il proprio paese d'origine saranno anche Provstgaard e Isaksen (Danimarca), Hysaj (Albania), Marusic (Montenegro), Dia (Senegale), Dele-Bashiru (Nigeria), Przyborek (Polonia U-19), Ratkov (Serbia).
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autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.