Lazio, De Paola: "Sarri sta facendo miracoli! La società è al capolinea..."
23.03.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Per parlare del momento che sta vivendo la Lazio, a partire dall'ultima vittoria contro il Bologna, il direttore Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole su Sarri e sulla gestione societaria da parte del presidente Lotito: "Sarri sta facendo miracoli, l'ultimo contro il Bologna. A gennaio sono stati venduti tanti prezzi pregiati, ma il tecnico toscano è rimasto sempre lucido. Il problema è che c'è una gestione societaria che sembra ormai arrivata al capolinea".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.