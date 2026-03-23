Lazio, si rivede Dia: a Bologna ha inciso e i quotidiani lo premiano
23.03.2026 12:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Il tabellino di Bologna-Lazio l'ha firmato Taylor, ma non sarebbe successo senza l'ingresso in campo di Dia. L'attaccante senegalese è entrato convinto di poter cambiare l'andazzo della partita e così infatti è stato: dal suo tiro è nato il gol di Taylor, poi anche l’assist all’olandese e una palla rubata a Ravaglia. Ha lasciato il segno e i quotidiani lo hanno premiato:
CORRIERE DELLO SPORT: 7
CORRIERE DELLA SERA: 7
GAZZETTA DELLO SPORT: 6.5
MESSAGGERO 7
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.